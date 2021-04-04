 

Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook

04.04.2021, 16:16, Новости дня
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Хакеры обнародовали данные более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн из Индии. Об этом 3 апреля написал Insider.

Данные включают номера телефонов, даты рождения, электронные адреса, имена, места проживания и некоторые анкетные данные, например семейный статус.

Представитель Facebook сообщил Insider, что данные были извлечены из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году.

“База данных такого масштаба, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов многих пользователей Facebook, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными для выполнения атак социальной инженерии или попыток взлома”, – отметил технический директор компании Hudson Rock Алон Гал.

Журналист Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 3 апреля отметил, что были обнародованы данные 10 млн пользователей из России.

“Данных пользователей из Украины в базе нет”, – уточнил он.

В декабре 2019 года в интернете появились полные имена и телефонные номера 267 млн пользователей Facebook. Утечка в основном затронула жителей США.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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