В Черновцах двое пожилых мужчин задержаны по подозрению в педофилии – полиция

В Черновцах задержали двух пожилых мужчин по подозрению в педофилии. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.

“Полицейские получили информацию, что 74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата, где развращал и вступал в половые отношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Кроме этого, злоумышленник предоставлял 66-летнему знакомому комнату, где тот развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в интернете через закрытую группу”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, жертвами стали девочки из неблагополучных семей.

“Путем денежного поощрения и шантажа мужчины склоняли их к развратным действиям. Сейчас следствием установлены четыре девушки в возрасте от 11 до 14 лет, которые пострадали от действий злоумышленников. Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех других пострадавших”, – отметили в пресс-службе.

Во время обыска у владельца квартиры полиция обнаружила мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, “черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половому сношению”. Все изъятое направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Задержанные мужчины сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Им намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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