 

В Великобритании COVID-паспорта протестируют на финале Кубка Англии и шоу комиков

04.04.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Англии в апреле запустят пилотный проект с рядом мер, среди которых COVID-паспорта, чтобы обеспечить безопасное возвращение спортивных матчей, мероприятий и работы ночных клубов. Об этом сообщает BBC.

В COVID-паспортах будет указано, получил ли человек прививку от коронавируса, есть ли у него недавний отрицательный результат теста на коронавирус или естественный иммунитет. В ходе испытаний также изучат, как вентиляция и тестирование до и после могут помочь вернуть массовые мероприятия.

Пилотные мероприятия продлятся до середины мая. Первым станет выступление комиков в Ливерпуле 16 апреля, на котором зрители будут проверены на COVID-19 до и после шоу.

В них будут включены полуфинал и финал Кубка Англии, чемпионат мира по снукеру в Шеффилде, массовый забег в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Великобритании подтвердили 4,4 млн случаев коронавируса, умерло 127 тыс. человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. По данным Bloomberg, в стране сделали 36,6 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

14.01 / Порядок в Вашингтоне во время инаугурации Байдена обеспечат 20 тыс. бойцов нацгвардии США

04.12 / Новый менеджмент банкротит “Артемсоль” с целью продать за копейки – журналист

10.08 / Генсек ООН призвал власти Белоруссии уважать право на мирные протесты

20.10 / Трамп обозвал руководство системы здравоохранения США идиотами

21.02 / В России администрация школы пожаловалась в полицию на посты ученицы в соцсети, посвященные акции протеста

04.10 / Азербайджанские войска в Карабахе заняли село, Алиев распорядился его переименовать

15.08 / Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области

06.01 / Гинцбург опроверг заявление о непроверенности вакцины «Спутник V»

03.02 / Число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)