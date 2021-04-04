В Великобритании COVID-паспорта протестируют на финале Кубка Англии и шоу комиков

В Англии в апреле запустят пилотный проект с рядом мер, среди которых COVID-паспорта, чтобы обеспечить безопасное возвращение спортивных матчей, мероприятий и работы ночных клубов. Об этом сообщает BBC.

В COVID-паспортах будет указано, получил ли человек прививку от коронавируса, есть ли у него недавний отрицательный результат теста на коронавирус или естественный иммунитет. В ходе испытаний также изучат, как вентиляция и тестирование до и после могут помочь вернуть массовые мероприятия.

Пилотные мероприятия продлятся до середины мая. Первым станет выступление комиков в Ливерпуле 16 апреля, на котором зрители будут проверены на COVID-19 до и после шоу.

В них будут включены полуфинал и финал Кубка Англии, чемпионат мира по снукеру в Шеффилде, массовый забег в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Великобритании подтвердили 4,4 млн случаев коронавируса, умерло 127 тыс. человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. По данным Bloomberg, в стране сделали 36,6 млн прививок от коронавируса.

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