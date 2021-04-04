Наталья Варлей с удовольствием отказалась бы от роли Нины в «Кавказской пленнице»

В ходе съемок программы на Первом канале Наталия Варлей призналась, что не планировала сниматься в картине «Кавказская пленница». В «Сегодня вечером» актриса откровенно рассказала, что с удовольствием отказалась бы от роли Нины, которую сыграла в культовой ленте Леонида Гайдая.

На пробах Наталия Варлей оказалась благодаря приглашению ассистентки режиссера. Помощница отметила на одесской киностудии, что она очень кокетлива и имеет огромный потенциал. Знаменитость призналась, что никогда не мечтала об актерской карьере. Наталия Варлей видела себя звездой цирка, исполняющей акробатические трюки. Поэтому в киноиндустрии она оказалась случайно.

Наталья Варлей впервые столкнулась с миром кино в проекте Георгия Хилькевича, а пошла она на пробы из-за интереса. Когда режиссер утвердил актрису, она рыдала, так как не хотела участвовать в съемках. Как пишет издание «Слово и Дело», знаменитость до сих пор сомневается, что сделала правильный выбор в жизни. Если бы не знаменитая роль Нины, то она могла бы стать звездой цирковой арены.

73-летняя артистка раскрыла некоторые подробности съемок в «Кавказской пленнице» в автобиографической книге под названием «Канатоходка». Оказалось, что в отношении нее Леонид Гайдай однажды позволил себе харассмент. Сексуальное домогательство случилось после празднования дня рождения Шурика, роль которого исполнял Александр Демьяненко. Именитый режиссер вызвался проводить артистку до отеля, после чего настойчиво попасть в ее номер. После этого он закрыл дверь изнутри и пытался поцеловать Наталью Варлей, но получил отказ. В результате, эта история неблагоприятно сказалась на их дальнейшем сотрудничестве.