Разрушенный в Якутии звездолет «Мандалорца» планируют восстановить в ближайшее время

Как отметил автор проекта Айаал, создавший модель космического корабля Razor Crest, его восстановят в ближайшем будущем. Звездолет из сериала «Мандалорец» был разрушен в Якутии на территории парка отдыха «Урдэл» из-за штормового ветра.

Макет, созданный из 14-метровых листов ДВП, располагался на холме. Крепления оторвались, в результате чего космолет из «Мандалореца» скатился вниз и практически полностью «разбился». По словам Айаала, это произошло из-за «мини-торнадо», но никто не пострадал. В это время автор проекта сидел в автомобиле и от сильного ветра машину также закрутило вбок.

Как пишет издание «Слово и Дело», участники проекта в скором будущем начнут работы, чтобы восстановить композицию из популярного сериала. Кроме этого, был объявлен сбор денежных средств, чтобы реконструировать космический корабль Razor Crest.