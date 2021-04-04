 

По политическим мотивам: постоянный ведущий отказался приезжать на Славянский базар

04.04.2021, 16:06, Разное
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На протяжении долгого времени Славянский базар был одним из символом Белоруссии и причиной справедливой гордости для страны. Однако происходящие в стране политические события рискуют сильно отразиться на том, в каком виде фестиваль пройдет в 2021 году.

Так, стало известно, что на него не приедет многолетний ведущий – украинская звезда Тимур Мирошниченко. Он объяснил свою позицию политическими мотивами. До этого ведущий выходил на сцену Славянской базара на протяжении десяти лет. Однако сейчас, уверен он, ситуация в стране обострилась настолько, что остаться в стороне от политики просто невозможно.

Впрочем, ведущему уже нашли замену. Так, на всех афишах вместо Тимура Мирошниченко значится Андрей Доманский. Он также украинец, ведет шоу талантов и кулинарную передачу. На Украине Андрей Доманский становился объектом для критики за то, что в преддверии празднования 9 мая заявил о недопустимости переименования улиц в честь нацистских преступников.

Отметим, о своем отказе участвовать в Славянском базаре заявила певица Maruv. Из афиш исчезли также упоминания об Александре Иванове с группой «Рондо», Наташе Королевов и Михаиле Галустяне.



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