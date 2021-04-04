Следователи начали проверку после сообщения о гибели туристов в Коми

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04.04.2021, 15:58, Новости дня
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Следственное управление СК в Республике Коми проводит процессуальную проверку после сообщений о том, что на территории национального парка Югыд Ва» погибли двое туристов.

«3 апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» в районе базы «Озерная» (100 километров от Печоры) находится туристическая группа из трех человек, из которых двое погибли. Группа имела разрешение на посещение территории парка. Связь с туристами отсутствует. К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми», – сообщается на сайте ведомства.

В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказано в сообщении.

В марте группа туристов попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.



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