В «Ритуале» опровергли вскрытие колумбария на Ваганьковском кладбище

Ячейки колумбариев на Ваганьковском кладбище в Москве не пострадали, неизвестные проникли только в административное здание, сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«Утром 3 апреля работники Ваганьковского кладбища обнаружили следы взлома административного здания колумбарного хозяйства и незамедлительно вызвали полицию. Объектом проникновения являлись административные помещения кладбища, включая кассу, а не ячейки колумбарных стен, как сообщалось ранее», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Уточняется, что ГБУ «Ритуал» помогает правоохранительным органам в проведении расследования по факту проникновения в здание администрации колумбарного хозяйства Ваганьковского кладбища.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище.