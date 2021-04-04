Трамп в пасхальном поздравлении вновь заявил о “фальсификациях” на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил пасхальное поздравление для сторонников, в котором вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года “были сфальсифицированы”. Об этом сообщает The Hill.

Трамп раскритиковал американских журналистов за то, что его утверждения о фальсификациях называли необоснованными.

“К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошли массовые фальсификации, и многие очень разгневанные люди это понимают”, – заявил политик.

Он пообещал опубликовать материалы в качестве доказательств своих слов.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

28 февраля Трамп впервые публично выступил после завершения президентского срока. Политик заявил, что “это еще не конец и Америка будет сильнее, чем когда-либо прежде”. По его словам, через три года он готов “в третий раз победить” демократов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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