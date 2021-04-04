 

Яценюк о выборах в Раду в округе №87: Циничный и безграничный произвол

04.04.2021, 15:22, Новости дня
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Выборы в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области были “циничным и безграничным произволом”, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк. Об этом он заявил в Facebook 4 апреля.

“Выборы” в 87-м избирательном округе – это циничный и безграничный произвол. Результаты голосования на глазах у всей страны нагло подгоняли под кандидата от партии власти. Таково логическое продолжение курса, который был избран с антиконституционного роспуска Верховной Рады VIII созыва. Теперь от такого волюнтаризма страдают даже те, кто аплодировал незаконным решением ранее или и помогал их “узаконивать”. Ничего удивительного, так происходит всегда. Произвол поедает своих последователей”, – написал политик.

Он заявил, что в связи с ситуацией вспоминает 2022 год, когда власти “хотели украсть у оппозиции победу в десятках округов”.

“Если становишься на путь [беглого экс-президента Виктора] Януковича, финиш будет аналогичным. Перед тем, как запускать станок административного давления, фальсификаций и беззакония, надо всегда помнить, чем в Украине заканчивали те, кто начинал это практиковать”, – подчеркнул экс-премьер.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2071420163012108

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе.

Выборы признали недействительными на четырех участках, сообщала гражаднская сеть “Опора”.

4 апреля ЦИК сообщила, что по результатам 100% участковых протоколов выборы выиграл кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк с результатом 31,25%. На втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,69%, на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что партия не признает результаты выборов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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