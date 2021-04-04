 

В Москве мужчину избили до полусмерти бильярдными шарами

04.04.2021, 15:12, Разное
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На территории подземной парковки “Бриз” на севере Москвы двое злоумышленников избили 37-летнего приезжего из Иркутска. Удары они наносили бильярдными шарами.

Свидетели нападения вызвали экстренные службы. Пострадавшего доставили в больницу со множеством переломов. Он попал в реанимацию.

По горячим следам удалось задержать нападавших. Ими оказались два молодых человека из Мордовии. При задержанных нашли и орудия преступления. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.



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