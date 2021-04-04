 

Пресс-секретарь короля Лордерона заявил, что не в курсе о пандемии чумы в Стратхольме

04.04.2021, 15:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Стратхольме, которое началось после недавних поставок зерна, жители города обратились в столицу напрямую к королю Лордерона с просьбой выслать в северный регион паладинов-целителей.

Для широкой огласки проблемы также подключились журналисты “Новых свитков”, которые телепатически связались с королевской администрацией/ Им ответил личный пресс-секретарь правителя Дмитрус Песконосный. Официальный представитель короля заявил, что не в курсе о ситуации в Стратхольме и призвал не переживать из-за всяких Кел’Тузедов.

– Я извиняюсь, они это зерно в Даларане взяли? Я просто не в курсе дела. Королевский дворец не следит за каждой поставкой провизии в северных землях. Если бы проблема действительно существовала, думаю, нам бы доложили паладины Серебряной Длани, — прокомментировал ситуацию в Стратхольме Дмитрус Песконосный.

Тем временем, крестьяне их окрестностей Северного предела сообщили о военной технике и армии паладинов направляющихся в сторону Стратхольма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Мнение: Хроники протеста в Беларусии 2020 part 1 of 2

09.07 / В ожидании культурного империализма

23.12 / Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд

01.08 / Разработчики RPCS3 объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network

11.09 / Ученые из США выяснили, что темпы старения можно определить по хромосомам

12.09 / Мнение: Письмо: “Любовь тоже по барабану”

15.11 / Канцлер Австрии объявил о введении в стране жесткого карантина

24.08 / Как совершить быстрый вывод Tether Omni (USDT) на карту Тинькофф

21.02 / Ученые объяснили причину появления покраснений кожи у некоторых людей после употребления алкоголя

02.09 / Мнение: Зачем феминистки специально уродуют свою внешность?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)