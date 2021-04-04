Пресс-секретарь короля Лордерона заявил, что не в курсе о пандемии чумы в Стратхольме

Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Стратхольме, которое началось после недавних поставок зерна, жители города обратились в столицу напрямую к королю Лордерона с просьбой выслать в северный регион паладинов-целителей.

Для широкой огласки проблемы также подключились журналисты “Новых свитков”, которые телепатически связались с королевской администрацией/ Им ответил личный пресс-секретарь правителя Дмитрус Песконосный. Официальный представитель короля заявил, что не в курсе о ситуации в Стратхольме и призвал не переживать из-за всяких Кел’Тузедов.

– Я извиняюсь, они это зерно в Даларане взяли? Я просто не в курсе дела. Королевский дворец не следит за каждой поставкой провизии в северных землях. Если бы проблема действительно существовала, думаю, нам бы доложили паладины Серебряной Длани, — прокомментировал ситуацию в Стратхольме Дмитрус Песконосный.

Тем временем, крестьяне их окрестностей Северного предела сообщили о военной технике и армии паладинов направляющихся в сторону Стратхольма.

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