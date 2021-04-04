В результате теракта смертника в Сомали погибло пять человек

В столице Сомали Могадишо 3 апреля террорист-смертник подорвал себя в чайной. Об этом сообщает Associated Press.

В результате погибло минимум шесть человек. Еще четыре человека были ранены.

Как сообщает Al Jazeera, погибло пять человек, среди которых был ребенок, а также сам смертник. Очевидец рассказал, что террорист вошел в толпу, пьющую чай на открытой площадке возле полицейского участка.

Ответственность за нападение пока никто не взял.

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