 

В результате теракта смертника в Сомали погибло пять человек

04.04.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В столице Сомали Могадишо 3 апреля террорист-смертник подорвал себя в чайной. Об этом сообщает Associated Press.

В результате погибло минимум шесть человек. Еще четыре человека были ранены.

Как сообщает Al Jazeera, погибло пять человек, среди которых был ребенок, а также сам смертник. Очевидец рассказал, что террорист вошел в толпу, пьющую чай на открытой площадке возле полицейского участка.

Ответственность за нападение пока никто не взял.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Crew Dragon совершил стыковку с МКС

24.03 / Российский препарат от коронавируса «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии

25.07 / Предъявлены обвинения участникам волнений в Портленде

24.09 / В приложении “Дія” появятся электронные свидетельства о рождении

26.10 / В день выборов в Украине полиция зафиксировала около 4400 админправонарушений – МВД

17.02 / Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России

14.07 / В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

10.07 / Разумков о законопроекте про медиа: Вряд ли будет единство при голосовании

28.08 / Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

12.08 / Комиссия РФС признала ошибочным назначение второго пенальти «Спартаку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)