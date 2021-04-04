Более 100 пиротехников разминируют территорию Донбасса – ГСЧС

В 2020 году пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2100 авиационных бомб. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС 4 апреля.

100 пиротехнических расчетов численностью более 600 человек выполняют работы по разминированию от снарядов по Украине. Более 100 человек ежедневно выполняют задачи по разминированию территории Донецкой и Луганской областей.

“Работать приходится в очень сложных условиях тотального заминирования территорий. С 6 июля 2014 года пиротехники ГСЧС на территории Донецкой и Луганской областей обнаружили, изъяли и уничтожили около 220 тыс. единиц взрывоопасных предметов, проверены участки общей площадью более 32 тыс. га, а также акватории водных объектов общей площадью 101 га”, – уточнили в релизе.

В ГСЧС говорят, что с каждым годом все больше людей травмируются боеприпасами.

“Особенно мы должны обратить внимание на проблему защиты детей от опасных находок, которые часто маскируются под предметы быта, детские игрушки и тому подобное. Именно поэтому спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами, учат правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов, а также посещают дошкольные и учебные заведения во всех регионах”, – отметили спасатели.

4 апреля в мире отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности, учрежденный ООН в 2005 году.

В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в результате взрыва боеприпасов с 2014 года было ранено около 150 детей и более 40 погибло. Об этом сообщили в UNICEF Ukraine.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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