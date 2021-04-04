 

Немецкую юмористическую передачу обвинили в расизме из-за использования блэкфейса

04.04.2021, 14:22, Новости дня
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Юмористическая передача телерадиокомпании «Баварское вещание» оказалась под огнём критики из-за выпуска, в котором комик Гельмут Шляйх использовал блэкфейс (театральный грим под темнокожего человека), пишет N-TV. Пользователи сети назвали этот поступок расистским: представители «Баварского вещания» в ответ отметили, что понимают проблематику использования блэкфейса, но в юмористическом формате должно быть место для сатирических превышений.


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Телерадиокомпания «Баварское вещание» оказалась под огнём критики после одного из выпусков своей сатирической передачи, пишет N-TV. Во время выпуска, юморист Гельмут Шляйх предстал в образе живущего в Африке сына бывшего премьер-министра Баварии Франца Йозефа Штрауса — Максвелла Штрауса: при этом Шляйх использовал блэкфейс (театральный грим под темнокожего человека). Сатирик шутил по поводу нынешней политики баварских властей.

Как отмечает издание, многие пользователи интернета сочли этот выпуск расистским. В свою очередь, пресс-служба «Баварского вещания» сообщила, что компании было известно о проблематике использования блэкфейса и в преддверии передачи была проведена активная дискуссия с Гельмутом Шляйхом на эту тему.

«В юмористическом формате артисту необходимо выделить определённое свободное место для сатирических превышений. Свобода искусства должна преобладать, но при этом знать определённую меру», — заявили в «Баварском вещании».

Также в компании подчеркнули, что образ Максвелла Штрауса является исключительно карикатурным и не должен рассматриваться вне контекста передачи, где говорилось об авторитарном понимании власти со стороны Штрауса. Кроме того, «Баварское вещание» передало слова Гельмута Шляйха, который отметил, что будучи сатириком, он видит свою задачу в том, чтобы утрировать. Он также заявил, что показывает через образ Максвелла Штрауса импорт неоколониальных структур с глобального севера в Африку. 



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