 

Доктор Александр Мясников посоветовал готовить картофель в кожуре

04.04.2021, 14:20, Разное
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Александр Мясников дал ряд рекомендаций по приготовлению вкусной и здоровой пищи. Популярный теледоктор советует готовить картофель, не снимая с него кожуру.
Чтобы оставаться здоровым и полным сил, человек должен употреблять достаточное количество витаминов и микроэлементов. Для этого необходимо придерживаться не только разнообразия рациона, но и правильной методики обработки продуктов. Тогда в приготовленных блюдах сохраниться максимальное число полезных веществ. Об оптимальном способе готовки картофеля пояснил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Один из самых распространенных в РФ овощей доктор рекомендует не очищать от шкурки перед использованием. Самый большой набор витаминов сохраняется в картофеле, приготовленном вместе с кожурой. Тончайшая кожица картофеля содержит большое количество магния, фосфора, кальция, калия, а также витамина C. При ее срезании в картофеле остаются только вода и крахмал. Вместе с тем, как и любой овощ, его необходимо тщательно промыть.

Вкусное и наиболее полезное блюдо получится из картофеля, запеченного в духовке. При этом Александр Мясников заверяет, что от добавления сливочного или какого-либо растительного масла лучше воздержаться. Любой жир увеличит калорийность готового яства, поэтому людям, стремящимся к обретению стройной фигуры, как пишет «Политэксперт», предпочтительнее отказаться от подобных ингредиентов.



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