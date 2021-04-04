 

Эксперты назвали «пятиразовое питание» путем к долголетию

04.04.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские эксперты-диетологи изучили наиболее оптимальные рационы для достижения долголетия. Лучшим способом сохранить здоровье и достичь преклонного возраста они назвали методику «пятиразового питания».
Сотрудники одного из научно-исследовательских центров США изучили влияние рациона на долголетие человека. Для получения максимально объективной картины исследователи проанализировали медицинские показатели и истории болезней более 100 тысяч соотечественников. В итоге эксперты смогли определить влияние количества овощей и фруктов в меню каждого из них.

Как оказалось, в группе более здоровых сограждан находились те, на столе у которых было больше фруктов и овощей. Причем важным оказалось не только их наличие, но и методика употребления. Так, у лиц с «пятиразовым питанием» показатели обследования были лучше, чем у других. Для того, чтобы дольше оставаться здоровым и дожить до глубокой старости медики рекомендуют составлять рацион согласно определенной системе. В нее входит пять порций растительной пищи, две состоящей из фруктов и три овощных.

Такая своеобразная диета, заверяют эксперты, защитит организм от многих недугов. Особенно действенна она для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, придерживаясь специальной системы в питании, следует учитывать и ряд исключений. Так, американские учёные советуют уменьшить количество картофеля, гороха и кукурузы, не употребляя их слишком часто. Также, как пишет «Политэксперт», следует исключить из ежедневного рациона фруктовые соки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Ученые обнаружили у классической музыки схожий с транквилизатором эффект

30.11 / «Начнем разваливать «Спартак» с низов»: Андрей Аршавин публично посмеялся с младшего сына

03.07 / Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

22.02 / Поклонники восхитились образом Ларисы Долиной в черном комбинезоне и белой накидке

22.07 / Личное: Девушки из джакузи

25.12 / В гостях у Марго Робби: экскурсия по уютному бунгало актрисы в Лос-Анджелесе

10.02 / Астроном Ави Лёб: Оумуамуа – это корабль пришельцев

18.03 / У Урганта Виктор Добронравов вспомнил о самом «грандиозном» конфликте с отцом

09.08 / Мирослава Карпович подразнила хейтеров изображением полуобнаженного тела

17.08 / Приложения Android стали доступны на системе Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)