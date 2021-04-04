Эксперты назвали «пятиразовое питание» путем к долголетию

Американские эксперты-диетологи изучили наиболее оптимальные рационы для достижения долголетия. Лучшим способом сохранить здоровье и достичь преклонного возраста они назвали методику «пятиразового питания».

Сотрудники одного из научно-исследовательских центров США изучили влияние рациона на долголетие человека. Для получения максимально объективной картины исследователи проанализировали медицинские показатели и истории болезней более 100 тысяч соотечественников. В итоге эксперты смогли определить влияние количества овощей и фруктов в меню каждого из них.

Как оказалось, в группе более здоровых сограждан находились те, на столе у которых было больше фруктов и овощей. Причем важным оказалось не только их наличие, но и методика употребления. Так, у лиц с «пятиразовым питанием» показатели обследования были лучше, чем у других. Для того, чтобы дольше оставаться здоровым и дожить до глубокой старости медики рекомендуют составлять рацион согласно определенной системе. В нее входит пять порций растительной пищи, две состоящей из фруктов и три овощных.

Такая своеобразная диета, заверяют эксперты, защитит организм от многих недугов. Особенно действенна она для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, придерживаясь специальной системы в питании, следует учитывать и ряд исключений. Так, американские учёные советуют уменьшить количество картофеля, гороха и кукурузы, не употребляя их слишком часто. Также, как пишет «Политэксперт», следует исключить из ежедневного рациона фруктовые соки.