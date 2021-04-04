 

Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы»

04.04.2021, 14:10, Новости дня
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Следственный комитет начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», – рассказала она. Врадий уточнила, что по предварительным данным, мальчик выпал во время фотографирования. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что погибший сын Пинджоян и его семья «характеризуются положительно», по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты.



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