 

Появились видео операции во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

04.04.2021, 14:10, Новости дня
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Врач кардиоцентра Амурской государственной медакадемии в Благовещенске Георгий Кондратов, где в пятницу произошло возгорание, опубликовал видеозаписи с операции, проводившейся во время тушения пожара.

В одном из видео в своем Instagram медик показал горящее здание, в другом – момент операции, когда «точка невозврата была пройдена». Также врач показал кадры, на которых пожарные тушат огонь, в то время как анестезиологи готовятся к транспортировке пациента в Архангельскую областную клиническую больницу. 

«Идет этап искусственного кровообращения. Электричество отключено, тревоги пищат , а мы работаем. Пациент не виноват, и должен и будет жить. Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память», – написал Кондратов.

Медик отметил, что хирурги «сработали как часы», а операционные сестры  и «анестезистки» работали командой. По словам врача, один из анестезиологов пришел сразу после завершения другой операции, хотя имел возможность эвакуироваться. Аппарат искусственного кровообращения 62 минуты поддерживал жизнь в организме пациента, пока хирурги проводили аортокоронарное шунтирование, сообщил Кондратов.

В пятницу днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжили оперировать пациента. Операция завершилась успешно.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам, которым пришлось проводить операцию в горящем здании кардиоцентра Благовещенска, передает РИА «Новости». «Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность», – сказал Мурашко.



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