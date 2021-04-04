 

Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами

04.04.2021, 14:10, Новости дня
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В иракской провинции Салах-эд-Дин рядом с авиабазой Баляд, на которой находятся американские военнослужащие, упал две ракеты, сообщил источник в органах безопасности Ирака.

Ракеты упали около внешней ограды базы, жертв нет, передает РИА «Новости».

В середине марта авиабаза Баляд подверглась ракетному обстрелу: тогда на окраине базы упали как минимум пять ракет типа «Катюша». 

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектом ракетных обстрелов становилось американское посольство в Багдаде, из-за чего США даже задумались о том, чтобы закрыть его.



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