Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами

В иракской провинции Салах-эд-Дин рядом с авиабазой Баляд, на которой находятся американские военнослужащие, упал две ракеты, сообщил источник в органах безопасности Ирака.

Ракеты упали около внешней ограды базы, жертв нет, передает РИА «Новости».

В середине марта авиабаза Баляд подверглась ракетному обстрелу: тогда на окраине базы упали как минимум пять ракет типа «Катюша».

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектом ракетных обстрелов становилось американское посольство в Багдаде, из-за чего США даже задумались о том, чтобы закрыть его.