Атомную энергетику пропагандируют как “зеленую”, но она тоже является источником загрязнения окружающей среды – “Екодія”

Есть заявления, что атомная энергетика может рассматриваться как “зеленая”, но это не так. Об этом заявила экологическая организация “Екодія” в Facebook 2 апреля.

“Атомную энергетику нередко пропагандируют как “зеленую” и хотят представить как решение климатического кризиса. Хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, на всех этапах своей жизнедеятельности она тоже является источником выбросов и загрязнения окружающей среды. При наихудших условиях выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом всех необходимых этапов) в 24 раза больше выбросов от солнечной энергетики и всего в четыре раза меньше, чем от угольной”, – говорится в сообщении.

В “Екодії” отметили, что атомные станции – “потенциально опасные объекты”.

“Когда их проектируют, учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире – более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены. А тем временем с усилением изменения климата экстремальные погодные явления учащаются и становятся все более непредсказуемыми и масштабными и угрожают бесперебойной работе станций”, – заявили в организации.

“Екодія” назвала нехватку воды “особо тревожным для атомной энергетики следствием изменения климата”.

“По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона. Однако он не только потенциальный, но и уже заметный: например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь. Чем собираются охлаждать еще два блока, которые “Энергоатом” хочет достроить, – неизвестно. В оценке воздействия этого проекта на окружающую среду от его инициаторов нет свежих данных о том, хватит ли им воды для безопасной работы “новых” блоков”, – заявили экологи.

https://www.facebook.com/ecodiya/posts/3851985124891431

В Украине действует четыре атомные станции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

Заместитель министра энергетики Юрий Бойко в феврале 2021 года заявлял, что Министерство энергетики Украины считает перспективным строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также №5 Ровенской АЭС.

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