Таран: Партнерство Украины с НАТО важно в противостоянии российской агрессии

В противостоянии глобальным угрозам, таким, как агрессия России, партнерства Украины с НАТО является крайне важным. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран по случаю 72-й годовщины создания НАТО, сообщила пресс-служба Минобороны 4 апреля.

“Альянс был нашим надежным партнером по вопросам безопасности с момента обретения Украиной независимости. Наши отношения, основываясь на общих интересах и ценностях, значительно развились за последнее время. Но пока союзники исповедуют цивилизованную систему взаимоотношений на базе общих ценностей, “по другую сторону добра” разжигаются вооруженные конфликты и проводятся гибридные операции против молодых демократий, как Украина”, – заявил министр.

Он отметил, что внеблоковый статус Украины “обошелся нам оккупацией 9% наших территорий и жизнями более 13 тыс. наших граждан”.

“Через четверть века после падения “берлинской стены” на европейском континенте РФ свела новую. Эта стена прошла по украинской земле. Миллионы наших людей отрезала стену пропаганды, лжи и несвободы. В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которая также является серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным”, – заявил Таран.

Он поблагодарил НАТО за поддержку Украины.

“За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступая мощным форпостом на восточном фланге НАТО. Сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции”, – заявил министр.

Таран напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями.

“Стоит отметить, что это – далеко не спонтанное решение. Процедура была длительной, хоть и в тени. Украина дважды получила положительную оценку военного командования НАТО и одобрения Военного комитета НАТО, поэтому мы получили этот статус раньше ожидаемого срока. Страны НАТО четко показали, что расценивают Украину как равного партнера”, – подчеркнул он.

Министр отметил, что евроатлантический выбор Украины “открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений”.

По словам Тарана, 2021 год был объявлен годом Евроатлантической трансформации.

“Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса – лучшие стандарты военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ. Для получения Плана действий по членству в НАТО или членства нашего государства в НАТО сделано немало, но впереди еще очень много кропотливой работы. Мы рассчитываем на еще более интенсивный этап наших отношений с Альянсом. Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО. Сегодня Альянс объединяет 30 стран мира. Может ли 31-й стать Украина? Почему бы нет?”, – отметил глава Минобороны.

Организация Североатлантического договора была основана 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от советского влияния. Изначально в Североатлантический альянс входило 12 стран, сегодня членами НАТО являются 30 государств, в том числе постсоветские Литва, Латвия и Эстония.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—