 

Сергей Жуков показал, как выглядит живущая в США 20-летняя дочь

04.04.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный певец Сергей Жуков показал, как выглядит его 20-летняя дочь Александра, которая проживает в США. Артист трогательно поздравил наследницу с днем рождения.
Жуков констатировал тот факт, что очень быстро летит время. Он не успел опомниться, как старшей дочери Александре от предыдущих отношений исполнилось 20 лет. Певец признался, что очень любит свою наследницу, где бы она не находилась. Он очень скучает и надеется на скорую встречу. В РФ Александру ждут братья и сестра, бабушка и дедушка.

Жуков пожелал имениннице добра, любви, счастья, чтобы у не всего было в избытке. Свою дочь он назвал волшебной и удивительной девушкой, которая каждый день делает его счастливой.

В комментариях к публикации подписчики Жукова присоединились к поздравлениям. Они отметили, что дочь выросла очень красивой девушкой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Бессмертие в облике неудачи

31.08 / Назван ТОП-5 лучших автомобилей для женщин в 2020 году

14.11 / Американцы связали появление нового ядерного командного пункта с системой «Периметр»

29.06 / Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

18.12 / Когда задуманное не получилось: Виктория Бекхэм представила рождественскую открытку своей семьи

21.09 / ВАК: «Схиигумен Сергий в своей работе подделал личностный опыт веры»

17.07 / “Россия 1” утерла нос Первому каналу

05.03 / Мнение: Огромный групповой портрет персидских мальчиков пустят с молотка

11.09 / Мнение: Когда сотрудники ФСИН падают в обморок…

28.01 / Как Европа пытается спасти отношения с Россией – и свое будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)