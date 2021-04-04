Сергей Жуков показал, как выглядит живущая в США 20-летняя дочь

Известный певец Сергей Жуков показал, как выглядит его 20-летняя дочь Александра, которая проживает в США. Артист трогательно поздравил наследницу с днем рождения.

Жуков констатировал тот факт, что очень быстро летит время. Он не успел опомниться, как старшей дочери Александре от предыдущих отношений исполнилось 20 лет. Певец признался, что очень любит свою наследницу, где бы она не находилась. Он очень скучает и надеется на скорую встречу. В РФ Александру ждут братья и сестра, бабушка и дедушка.

Жуков пожелал имениннице добра, любви, счастья, чтобы у не всего было в избытке. Свою дочь он назвал волшебной и удивительной девушкой, которая каждый день делает его счастливой.

В комментариях к публикации подписчики Жукова присоединились к поздравлениям. Они отметили, что дочь выросла очень красивой девушкой.