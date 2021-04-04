На оружии «мытищинского стрелка» обнаружили отпечатки пальцев Навального

Из арсенала Владимира Барданова следователи изъяли карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр» и три АКМ, на которых, предположительно, остались отпечатки Алексея Навального.

По результатам проведенных судебных экспертиз было установлено, что на оружии имеются отпечатки блогера Алексея Навального, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии в Коврове.

По данному факту против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что, блогер-оппозиционер был уличен в незаконном хранении и сбыте оружия ещё «до своей поездки в Германию».

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