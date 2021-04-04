Хомчак: Вступление Украины в НАТО укрепит не только наше государство – оно усилит и сам Альянс

Вступление Украины в НАТО укрепит не только Украину, но и сам Североатлантический альянс. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в своем обращении по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook 4 апреля.

Он напомнил, что в 2014 году впервые после Второй мировой войны международно признанные границы в Европе были нарушены: Россия временно оккупировала Крым и Севастополь и развязала войну на Донбассе.

“Это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс”, – написал он.

Хомчак отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.

“Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера по расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием. Основными направлениями взаимодействия являются активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике ст. 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО”, – заявил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак сообщил, что в 2021 году украинские военнослужащие примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти – на территории Украины. Также украинские военные участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, в том числе рассматривается вопрос присоединения к миссиям в Ираке и “Морской охранник” в Средиземном море.

“Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе. Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину – оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Поздравляю партнеров с годовщиной создания Альянса и желаю, чтобы мир и стабильность во всем мире были восстановлены”, – заявил он.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1888974117938503

Организация Североатлантического договора была основана 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от советского влияния. Изначально в Североатлантический альянс входило 12 стран, сегодня членами НАТО являются 30 государств, в том числе постсоветские Литва, Латвия и Эстония.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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