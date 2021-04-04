“Свобода” не признает победу Вирастюка на довыборах в Раду – Тягнибок

Партия “Свобода” не признает результаты промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в 87-м округе в Ивано-Франковской области и требует провести новое голосование. Об этом 4 апреля заявил лидер партии Олег Тягнибок в Telegram.

“Свобода”, которую на довыборах представлял Руслан Кошулинский, считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

“Грязная избирательная кампания оппонентов не дала им окончательной победы. Ставленники олигархов [кандидат от партии “За майбутнє” Александр] Шевченко и [кандидат от “Слуги народа Василий] Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения избирательного законодательства на участках, не смогли одержать победу”, – написал Тягнибок.

По его словам, оппоненты Кошулинского использовали админресурс и давление народных депутатов на членов окружной избирательной комиссии.

На довыборах в парламент в округе №87 победил кандидат Вирастюк, он набрал 31,25% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины по результатам обработки 100% бюллетеней.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области. Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

Из-за возможных нарушений во время промежуточных выборов полиция открыла уголовное производство.

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