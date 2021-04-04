Зеленский с первой леди посетят Катар с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Катар. Об этом сообщила пресс-служба президента 4 апреля.

Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

“Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов”, – говорится в сообщении.

Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии встретится с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарского государственного института Qatar Museums Маяссой бинт Хамад Аль Тани и с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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