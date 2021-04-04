Бузова обвинила Тарасова в двойных стандартах из-за романтических фото с Костенко

Ведущая Ольга Бузова обвинила футболиста Дмитрия Тарасова в двойных стандартах из-за публикации романтических фото с моделью Анастасией Костенко. По словам ведущей, бывший муж не раз говорил, что не одобряет публичность отношений.

Ольга Бузова не жалеет, что была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В браке со спортсменом присутствовали не только негативные, но и положительные моменты. Сам же Тарасов не раз говорил, что со звездой «Дома-2» ему жилось довольно непросто. Он не мог смириться, что за отношениями влюбленных наблюдает общественность.

Бузова читает, что высказывания бывшего мужа выглядят крайне нелепо. Вместе с Анастасией Костенко Тарасов двух дочерей, постоянно публикует в социальных сетях семейные фотографии. Ведущая констатировала тот факт, что у спортсмена с ней никогда не было столько совместных снимков. По словам Бузовой, нередко люди обвиняют окружающих в том, в чем сами грешны.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова состояли в браке пять лет. Знакомство будущих супругов состоялось в ресторане, между ними сразу же завязался бурный роман. Ведущая не скрывала, что мечтала выйти замуж один раз на всю жизнь, но семья распалась. После развода Бузова несколько лет находилась одна, а Тарасов уже через год женился на беременной модели Анастасии Костенко.