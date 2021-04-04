Употребление полуфабрикатов приводит к развитию рака
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Медики заявили, что частое употребление полуфабрикатов может приводить к развитию раков. В консервирующем составе данных продуктов содержится до 2000 непроверенных химических веществ.
Часто в жирной пищи присутствует бутилгидроксианизол (Е320). Когда происходит взаимодействие с нитратами, возникает риск развития рака. Рыба и сушенные водоросли имеют в своем составе гуанилат динатрия (Е627), отвечающий за улучшение вкусовых качеств. Данную пищу нельзя есть людям, которые страдают мочекаменной болезнью и подагрой.
В сырах и колбасах содержится вещество натамицин (Е235), поскольку оно обеспечивает долгую свежесть изделий. Некоторые исследователи считают, что эта добавка способствует возникновению патологий ЖКТ.
Источник: glas.ru
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