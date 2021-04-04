 

Ученые назвали последствия употребления сладких напитков

04.04.2021, 12:23, Новости дня
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Американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей, исследование опубликовано на портале ScienceDaily.

В ходе экспериментов на крысах ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии выяснили, что животные, употреблявшие воду с сахаром в молодом возрасте, чаще сталкивались с проблемами с памятью. Помимо этого, из-за употребления сладких напитков, у животных менялся состав кишечных бактерий, что отрицательно влияло на работу их мозга. Об этом информирует РИА «Новости».

Ученые надеются выяснить, может ли здоровый образ жизни повлиять на вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.

Ранее в ВОЗ заявили, что снижение потребления соли и сахар, а также увеличение в рационе доли фруктов и овощей смогут укрепить здоровье и снизить смертность.



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