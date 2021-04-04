Орешкин считает, что Мордовию ждет большое будущее

В Мордовии состоялось совещание под председательством помощника президента РФ Максима Орешкина. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложения врио главы Мордовии Артем Здунов по укреплению финансовой устойчивости региона.

На этой Здунов на совещании представил президенту РФ предложения, касающиеся укрепления финансовой устойчивости Мордовии, сообщается на сообщается на портале органов госвласти региона.

Орешкин отметил: «Владимир Владимирович Путин поддержал ваши предложения по реструктуризации долга. Для республики размер госдолга – это большой сдерживающий фактор. Но я думаю, что в предстоящие годы он будет сдерживать регион уже гораздо меньше. Всегда сложно перейти из фазы стагнации в фазу развития – очень сложно перестроиться психологически. Это удается не всем, но я уверен, что у вас это получится. Коллеги из Агентства стратегических инициатив помогут вам иначе взглянуть на то, что происходит в регионе, и найти все скрытые возможности для развития. Уверен, Мордовию ждет большое будущее».

Здунов поблагодарил помощника президента за внимание к республике и пояснил, что работа по восстановлению экономики Мордовии ведется в постоянном режиме. В том числе несколько важных направлений развития определены на прошедшей расширенной коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства республики. «Для нас сейчас важно найти резервы роста, определить конкретные дальнейшие шаги. Сейчас мы готовим стратегию социально-экономического развития, рассчитываем и на индивидуальную программу для нашего региона – я упомянул это в докладе Президенту. Но вся наша работа будет нацелена на то, чтобы мы стали самостоятельными в финансовом плане и понятными для инвесторов», – подчеркнул он.

Накануне Мордовия и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о развитии промышленного туризма в регионе.