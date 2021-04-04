Иордания начала вакцинацию «Спутником V»

В Иордании началась вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», препарат смогут получить граждане старше 45 лет, сообщил минздрав страны.

«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», – сообщил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.