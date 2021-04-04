 

Сын худрука студии «Непоседы» погиб после падения с крыши в Подмосковье

04.04.2021, 12:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты, рассказал пиар-директор студии Петро Шекшеев.

«Кирилл удалился в свою комнату, вечером к нему поднялись и увидели открытое окно. Он выбрался через окно своей комнаты на третьем этаже на крышу, и что там произошло, мы пока не знаем, возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши и, неудачно приземлившись, погиб», – сказал Шекшеев. Об этом информирует РИА «Новости».

Пиар-директор также добавил, что концерт в честь 30-летия со дня основания детской студии «Непоседы», который должен был состояться 12 апреля , могут отменить.

«Непоседы» – детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов и многие другие.

Ранее сообщалось, что школьник в Новочебоксарске выпал с балкона 25-го этажа на микроавтобус «Газель» и остался жив.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Трамп пытается заставить Россию пойти на уступки по СНВ-III для новой победы перед выборами

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

07.11 / Юрист предположил, как разделят наследство Жванецкого

04.12 / Найденные в Красноярском крае древние скульптуры признаны уникальными

04.08 / Глава Каталонии потребовал от короля Испании отречься от престола

22.12 / Samsung откроет производство смартфонов в Турции

07.10 / Солодов обсудил с главой российского Greenpeace загрязнение воды на Камчатке

12.09 / На покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы в Иркутске выделили 34 млн рублей

22.10 / Путин раскритиковал модели «импорта» демократии

19.03 / Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить диапазон 300-400 МГц для интернета вещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)