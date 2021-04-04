Сын худрука студии «Непоседы» погиб после падения с крыши в Подмосковье

Сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты, рассказал пиар-директор студии Петро Шекшеев.

«Кирилл удалился в свою комнату, вечером к нему поднялись и увидели открытое окно. Он выбрался через окно своей комнаты на третьем этаже на крышу, и что там произошло, мы пока не знаем, возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши и, неудачно приземлившись, погиб», – сказал Шекшеев. Об этом информирует РИА «Новости».

Пиар-директор также добавил, что концерт в честь 30-летия со дня основания детской студии «Непоседы», который должен был состояться 12 апреля , могут отменить.

«Непоседы» – детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов и многие другие.

Ранее сообщалось, что школьник в Новочебоксарске выпал с балкона 25-го этажа на микроавтобус «Газель» и остался жив.