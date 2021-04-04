 

В Ливию доставили первую партию «Спутника V»

04.04.2021, 12:06, Новости дня
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Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Доставленная в Триполи партия «Спутника V» направлена на склады министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

По данным ливийского минздрава, в настоящее время в стране зарегистрировано более 160 тыс. случаев коронавируса, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет более 2,6 тыс.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Ее эффективность составляет 91,6%.



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