Мнение: Достойное место

Озвучены данные по процентам охвата прививкой от модного коронавируса по разным странам.

Израиль – 60.7%

Великобритания – 46.1%

Чили – 36.3%

ОАЭ – 35%

США – 36.8%

Венгрия – 22.3%

Уругвай – 20.3%

Финляндия – 17.4%

Сербия – 16.7%

Эстония – 15.9%

Россия — 5.1%

(это данные по получившим хотя бы одну прививку из двух)

Вакцина у нас, конечно, не имеющая аналогов в мире, но к процессу вакцинации это не имеет никакого отношения. Разрыв между Россией и остальными развивающимися и тем более развитыми странами растет, причем достаточно быстро. В той же Индии темпы вакцинации в удельных значениях выше российских почти в два раза, а в абсолютных показателях — более чем на порядок: 2,1 млн в сутки против российских 180 тысяч.

Даже здесь режим Путина позорно проваливается. Он не вытягивает банальную и элементарную управленческую задачу. Я не обсуждаю вообще коронавирусную историю и истерию, здесь важен сугубо управленческий аспект — поставлена задача вакцинировать население. Путин заявляет, что к концу лета 70% взрослого населения будет вакцинировано. Но если посмотреть на реальное исполнение, то это всё очередная путинская ложь и крах управления как такового. Путина уже давно слушать бесполезно — говорит он много, лжет еще больше. А вот цифры — их обманывать гораздо сложнее.

Сейчас Россия находится на 56 месте по числу вакцинированных, за месяц откатившись на 16 позиций. И разрыв растет — нас догоняют латиноамериканцы и азиаты. По сути, Россия уверенно скатывается туда, где она сейчас по праву и находится — на уровень африканских стран. И то не всех, так как даже в Африке дела обстоят по-разному. Совсем дикие ЦАР, Судан или воюющая Ливия — вот наш уровень, к которому Россия Путина уверенно движется по всем показателям.

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