Мнение: В Иордании провалился государственный переворот

В Иордании провалился государственный переворот

Иорданская армия сорвала переворот, арестовав нескольких бывших иорданских чиновников Басем Авадалла, бывший глава королевского двора Шариф Хасан бен Заид и еще несколько человек, в том числе гражданин Саудовской Аравии, были задержаны иорданской разведкой по обвинению в нарушении безопасности.Были также сообщения об аресте бывшего наследного принца Иордании принца Хамзы бен Хусейна и еще 20 человек, которые были опровергнуты иорданскими СМИ. В этой связи генерал-майор Юсеф Ахмед Аль-Хнайти, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Иордании, опроверг арест бывшего наследного принца и заявил, что принца Хамзу попросили прекратить дестабилизирующую " деятельность’.

Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Египет и Совет сотрудничества стран Персидского залива выразили поддержку королю Абдалле и его наследному принцу Хусейну.

Принц Хамза бен Хусейн занимал пост наследного принца Иордании с 7 февраля 1999 года по 28 ноября 2004 года, после смерти бывшего короля Иордании, но был свергнут во время неясного дела внутри королевской семьи. Согласно Конституции Иордании, старший сын короля будет коронован как его преемник после его смерти, если только король не изберет одного из своих братьев наследным принцем. 2 июля 2009 года король Абдалла II избрал наследным принцем своего сына Хусейна.

https://english.iswnews.com/18161/the-coup-failed-in-jordan/ – цинк

Отставной наследник посаженный под домашний арест публично раскритиковал действующего монарха за управленческие и экономические провалы.

Бывший наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бен Хусейн подтвердил свой арест по подозрению в участии в государственном перевороте в телевизионном обращении, которое опубликовало «Би-би-си».

«Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях об этих встречах», — заявил Хамза бен Хусейн. По его словам, ему не вменяют критику властей, однако посадка под домашний арест стала предупреждением от властей. Тем не менее, бен Хусейн в своем шестиминутном видео большую часть речи посвятил критике правящего короля Иордании Абдаллы II. (с) BBC

Попытка переворота в Иордании живо напомнила схожие попытки неудачных переворотов в Саудовской Аравии, когда родственники МБС пытались не допустить его выдвижения в первые наследники и объяснить старому королю, что мнение семьи надо учитывать. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию с Иорданией с другой стороны, то страна выглядит островком спокойствия в бушующем океане. В Сирии и Ираке идут вялотекущие войны. Израиль и Саудовская Аравия ведут прокси-войну с Ираном, плюс испытывают внутренние проблемы, а Саудовскую Аравию еще и постоянно бьют йеменские хуситы. В соседнем Египте на Синае вовсю резвится игиловский вилаят Синай. И только в Иордании, казалось бы, практически ничего не происходит. Непорядок.

Тут вот подумалось, если например поставить задачи усилить давление на Сирию (и соответственно, на позиции Ирана и РФ в Сирии), то текущий курс Иордании, которая частично нормализовала отношения с Дамаском, является этому помехой. Дестабилизация Иордании может позволить активизировать давление с ее территории на Южные провинции Сирии – Дераа, Сувейду (где можно подпитывать волнения среди бывших боевиков) и далее в направлении Абу-Кемаля, через который проходит шиитский мост Тегеран-Бейрут с использованием тех же самых лагерей, где ЦРУ готовили боевиков для засылки в Южную Сирию в течение большей части Сирийской Войны. Так что я бы не исключал, что у семейного заговора в столице Иордании может быть второе, менее очевидное геополитическое дно.

В общем, посмотрим, какие подробности начнут всплывать в ближайшие дни. Особенно интересно будет, если всплывут контакты с заговорщиков с другими государствами, тем более, что представитель иорданской разведки официально заявил, что у заговорщиков имелись "иностранные связи", что с учетом задержания гражданина Саудовской Аравии выглядит многозначительно.

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