Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима тишины на Донбассе – заявление

Германия и Франция обеспоены ростом числа нарушений режима тишины на Донбассе и призывают стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении официальных представителей министерств иностранных дел Германии и Франции, опубликованном 3 апреля на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

“Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному прекращению эскалации”, – говорится в заявлении.

Германия и Франция также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

“В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к выполнению Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры. В этом контексте мы приветствуем продление мандата специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине и призываем к снятию ограничений на свободу ее передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии с ее мандатом”, – заявили представители.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

“Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им. 2 апреля Песков обвинил украинских военных в “провокациях на Донбассе” и назвал ситуацию на линии разграничения “весьма пугающей”. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Он заверил, что Украина стремится к мирному урегулированию.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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