 

Украинские синоптики прогнозируют дожди и грозы

04.04.2021, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

4–6 апреля в Украине будет тепло, по всей стране ожидаются осадки. Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

В восточных и южных областях – дожди, грозы. 6 апреля – без осадков; в западных областях – местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории 4 апреля – местами слабый дождь.

“Температура ночью -4…+2 °С, на юге, во вторник в Украине 0…+5 °С; днем +7…+12 °С, 4-го и 6 апреля в западных областях +3…+9 °С”, – отметили синоптики.

5 апреля на западе, 6 апреля на юге и востоке страны ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2856838444567735

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / USA Today – на солнечной стороне Луны нашли воду

30.10 / DT – главный инфекционист США предрёк возвращение к нормальной жизни только через год

10.07 / Напротив небоскреба Trump Tower появится надпись в поддержку Black Lives Matter

22.07 / Известный фастфуд угостит россиян мясом будущего, напечатанным на 3D-принтере

20.01 / Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню

03.10 / Индия провела испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты «Шаурья»

23.03 / Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля

29.10 / СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

01.01 / Премьер Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски

26.06 / Зеленский признался в “безумной” вере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)