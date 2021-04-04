Украинские синоптики прогнозируют дожди и грозы

4–6 апреля в Украине будет тепло, по всей стране ожидаются осадки. Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

В восточных и южных областях – дожди, грозы. 6 апреля – без осадков; в западных областях – местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории 4 апреля – местами слабый дождь.

“Температура ночью -4…+2 °С, на юге, во вторник в Украине 0…+5 °С; днем +7…+12 °С, 4-го и 6 апреля в западных областях +3…+9 °С”, – отметили синоптики.

5 апреля на западе, 6 апреля на юге и востоке страны ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2856838444567735

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