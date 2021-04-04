Житель Львовской области пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны

33-летний житель Львовской области 3 апреля пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации 4 апреля в Facebook.

“Около 13.00 в селе Конотопы Червоноградского района во дворе частного дома местного жителя 1988 года рождения при разборке взрывоопасного предмета времен Второй мировой войны он взорвался. Потерпевшего с диагнозом “неполная ампутация левой кисти руки, ранение нижней челюсти слева, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра” госпитализировали во Львовскую больницу скорой медпомощи”, – говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы, 21 предмет, похожий на снаряд к боеприпасу Второй мировой войны, четыре полных магазина с боеприпасами и шесть пустых магазинов.

“Указанные вещи покрыты ржавчиной и землей”, – сообщили в ОГА.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/3807776755926483



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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