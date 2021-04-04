В США за сутки ввели более 4 млн доз вакцин от коронавируса

3 апреля в США ввели 4,1 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Это рекордное количество прививок, сделанных с начала кампании вакцинации.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 104,2 млн жителей США, или 31% населения, получили по крайней мере одну дозу вакцины. Почти 60 млн человек (18% населения), полностью вакцинированы.

Президент США Джо Байден 25 марта в ходе первой пресс-конференции в качестве главы Белого дом сказал, что за 100 дней его пребывания в должности в стране будет введено 200 млн доз вакцин от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в Соединенных Штатах началась 14 декабря.

По данным Bloomberg, в мире вакцинировали более 652 млн человек в 140 странах. США находятся на первом месте по количеству введенных доз вакцин – более 161 млн.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 4 апреля подтвердили 130,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,8 млн пациентов с COVID-19. В США выявлено 30,6 млн заболевших, 554 тыс. пациентов умерли.

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