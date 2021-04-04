 

Идеал Бородиной – Личное мнение

04.04.2021, 11:24, Разное
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Ксюшка Бородушка — подружка одной моей знакомой-шлюшки, вдруг заявила, что с обработкой фото похожа сразу на всех шлюхенций Эскортограма, будто это что-то плохое:

«С такой обработкой, я становлюсь похожа на всех шлюхенций инсты. можно я останусь при своих не идеальных чертах», — спросила Ксюшка борщовок-подписчиц.

На мой как взгляд, что тот вариантик, что другой — не вижу особой разницы. Но если хочется свои черты — пожалуйста! Добавила фотку вообще без фильтров в коллаж:


Фото: Соцсети

Просидев полжизни на бревне лобкового места, Ксения вдруг стала гнобить порок. Шлюхенций — особенно.

Действительно, девки Эскортограма — как по одному лекалу. Кто — шлюха, кто — нет, но постобработка фото — у всех одинакова.

А на кого же Ксюшка, больше всех обрабатывающая фото и видео, хочет быть похожа сама? Давайте посмотрим?

https://t.me/lenamiro/8524
«Не буду тереться письками — это моя позиция». Видео: Соцсети

Звук можно не включать — мамка лобного места опять орёт про шлюшек, трущих там что-то письками. Но вот лицо — не узнаёте? Тинка, привет!

Достойный пример для подражания — стать инста-сестрой и фильтр-близнецом Канделаки.

Вот Тинка — точно не шлюшка, в отличие от тех, по мнению Бородиной, кто пользуется, первыми показанными фильтрами. У Канделаки — муж молоденький, и у Бородиной — талантливо живёт за счёт жены.

Есть что-то общее, верно?

Я всё никак понять не могла — куда стремится по жизни Ксения? Стать главной мамочкой публичной трансляции? Так нет, там важнее Собчак и Бузова. Звездой Эскортограма? Снова нет, даже Самойлова перешибла Ксюхенцию по охватам. И вот только теперь я поняла, кто идеал для Ксюшки.

В общем, вот она — вершина счастья, к которой стремится Бородушка. Зовут Тинка.

Ржака, конечно.

Источник: Лена Миро



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