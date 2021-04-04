Кабмин выделил 278 млн рублей на сооружение водопроводов на Кузбассе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кабмина.

«Кемеровская область получит 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году. По данным кабмина, принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей.

Добавляется, что мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, составляет более 51 млрд рублей.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство направит 12 регионам более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник.