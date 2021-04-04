В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом информирует РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.

Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.

В конце марта полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.