Мнение: Концентрация

По словам главкома ВСУ Руслана Хомчака, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

Неизвестно, откуда у Хомчака эти данные, но с учетом того, что в России вообще ничего не говорят о перемещениях войск, только туманно рассказывают про то, что имеют на это право, хоть как-то можно опираться только на эти данные.

Если речь идет именно о тактических группах батальонного состава, которые концентрируются вблизи украинской границы, то однозначно можно сразу в печку выбрасывать вопли наших пропагандистов про то, что «дойдем до Львова». Тактические группы — это для локальных действий и не более того. В случае начала наступления ВСУ эти войска в лучшем случае будут оказывать поддержку ополчению Донбасса, в самом тяжелом — примут прямое участие в боевых действиях, но опять же — исключительно на приграничной территории.

Судя по озвученным Хомчаком данным, со стороны России никакой маленькой и победоносной не планируется. Что переводит возможный конфликт сразу на уровень торга «после войны».

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