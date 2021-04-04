 

В Иордании пресекли попытку переворота, власти арестовали 20 человек

04.04.2021, 10:54, Новости дня
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3 апреля в Иордании арестовали около 20 человек и посадили под домашний арест бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна. Об этом написало The Washington Post со ссылкой на представителя ближневосточной разведки.

Их подозревают в попытке государственного переворота с целью свержения короля Абдаллы II. Издание отметило, что принцу велено оставаться в его дворце в Аммане на время расследования предполагаемого заговора. 

Кронпринц опроверг свое участие в заговоре, его видеообращение ВВС передал адвокат. 

“Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, встречаться с людьми. На встречах, где я присутствовал, и в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля”, – сказал член королевской семьи.

Он также раскритиковал работу властей, назвав ее некомпетентной и коррумпированной.

“Я не несу ответственность за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и с каждым годом становились все хуже”, – сказал Хамза бен Хусейн.

Офис президента Украины отреагировал на события в Иордании, заявление было опубликовано 4 апреля в Facebook.

“Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2326179424193578

Хамза бен Хусейн является старшим сводным братом короля Абдаллы II, который возглавляет Иорданию с 1999 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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