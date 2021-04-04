 

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины – Минздрав

04.04.2021, 10:54, Новости дня
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В Украине уровень в 60 госпитализаций пациентов с коронавирусом на 100 тыс. населения не превышен в трех регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 4 апреля.

Уровень госпитализаций не превышен в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красному” уровню эпидемической опасности относятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. К “желтому” уровню относится Херсонская область, все остальные регионы “оранжевые”. 

Инфографика: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 34,3 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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