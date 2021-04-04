 

СМИ узнали, кто еще был в санкционном списке СНБО по подозрению в контрабанде

04.04.2021, 10:54, Новости дня
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В исходном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины, по которому были введены санкции против людей, подозреваемых в причастности к контрабанде, было 20 фамилий. Об этом 3 апреля написало ZN.UA.

Издание отметило, что санкции не ввели против собственника почтового оператора “Премиум-пакет” Александра Акста, бывшего сотрудника Гостаможни Владимира Полуситка, бывшего одесского правоохранителя и экс-депутата облсовета Руслана Табунщика, бывшего сотрудника Генпрокуратуры  Сергея Сердюка, одесских бизнесменов Максима Бабича, Ростислава Семенцова и Валерия Фальковского, бывшего пограничника из Харькова Вадима Слюсарева, харьковского бизнесмена Александра Черепинского, бывшего киевского таможенника Геннадия Романенко.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

По информации ZN.UA, в числе лиц, против которых ввели санкции, одесские бизнесмены Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, а также Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Орест Фирманюк и Александр  Ереминчук.

Бывший секретарь СНББО Александр Данилюк сомневается, что введение санкций против контрабандистов соответствует закону Украины “О санкциях”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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