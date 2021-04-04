Радикальные сторонники «борьбы с расизмом» лишь разобщают британское общество

После скандальных заявлений принца Гарри и его жены о «расизме» в Великобритании страсти накалились до предела, по всей стране продолжается волна «идеологической чистки» прошлого, пишет Le Figaro. Причём зачастую активисты требуют избавиться от «груза прошлого», исходя из принципов, отдающих глубоким невежеством. В итоге под ударом оказались искусство, литература и даже музыка, а такое поведение лишь разобщает британское общество, вместо того чтобы способствовать его интеграции, подчёркивается в статье.



Reuters

Решение принца Гарри и его супруги Меган уехать в Америку вызвало бурную полемику о проявлениях «расизма» в Великобритании, особенно после их заявлений в различных телеинтервью. Принц и его американская супруга заявили, что им приходилось сталкиваться с расизмом в британских СМИ и даже внутри королевской семьи — и это вызвало жаркие дискуссии о том, насколько глубоко укоренилась эта проблема в британском обществе, пишет Le Figaro.

Между тем в Великобритании продолжают бушевать страсти и идёт «идеологическая чистка» прошлого, причём нередко это отдаёт невежеством, подчёркивается в статье. В итоге под прицелом борцов с расизмом оказываются искусство, литература и даже музыка. Например, Оксфордский университет собирается изменить свои программы музыковедения, поскольку в них «уделяется слишком много внимания европейской «белой» музыке и недостаточно произведениям из остального мира», сообщается в статье. В частности, предлагается отказаться от изучения творчества ряда европейских композиторов (например, Шуберта) и вместо этого ввести уроки фольклора или африканской музыки.

Не стихает и охота на памятники, которые якобы «оскорбляют» некоторых жителей Великобритании, предки которых не были европейцами, пишет Le Figaro: «Под прицелом всё, что так или иначе связано с колониальным прошлым Великобритании». В муниципальных и королевских коллекциях проводят инвентаризацию, чтобы найти и устранить потенциально «оскорбительные» объекты. Из лондонского района Сити уже убрали две статуи политиков, которые сколотили себе состояние в период работорговли, напоминает автор. Различные компании и организации спешат принести публичные извинения в адрес антирасистских ассоциаций или «откупиться» при помощи дополнительного финансирования.

При этом иногда охота на «оскорбительное прошлое» принимает «совершенно неразумные формы», подчёркивается в статье. Например, памятник Уинстону Черчиллю у Вестминстера также назвали «расистским», что возмутило его давнего почитателя и биографа Бориса Джонсона, который заявил, что нельзя «переписывать и цензурировать прошлое». Британское правительство также утвердило в начале года новые правила, призванные предотвратить атаки на памятники. Согласно этим законодательным нормам, убрать какой-либо памятник или статую в Великобритании можно будет лишь после получения официального разрешения властей и консультаций с местными жителями, пишет Le Figaro.

На фоне «разгула страстей» в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда и массовых демонстраций сторонников движения Black Lives Matter в прошлом году британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило заказать доклад о ситуации с проблемами расового и этнического неравенства, поясняется в статье. Он был опубликован на днях. Причём ситуация в целом характеризуется в позитивных тонах: как считает выпустившая его комиссия, Великобритания даже может служить «образцом для других стран с преимущественно белым населением».

И хотя в докладе признаётся также существование определённых проблем — однако подчёркивается, что социальное неравенство в Великобритании, которое часто списывают на «расовую дискриминацию», на самом деле «преимущественно не связано с расизмом», пишет Le Figaro. Также отмечается и прогресс, достигнутый в образовательной сфере: в документе сообщается, что дети разных этнических групп, вопреки стереотипам, в основном учатся в британских школах «не хуже белых».

Комментируя опубликованный доклад, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он учёл рекомендации экспертов и решительно настроен «исправить неравенство везде, где оно существует». Вместе с тем, этот документ вызвал резкую критику со стороны различных активистов и ассоциаций, поскольку он признаёт наличие расизма в современной Великобритании, однако отрицает его «системный» характер, подчёркивается в статье. Председатель комиссии составлявших доклад экспертов Тони Сьюэлл также выразил мнение, что термин «расизм» зачастую становится простым объяснением, которое лишь затушёвывает настоящие проблемы и ничуть не способствует их решению. «Никто не отрицает существования расизма, но понятие «государственный расизм» может использоваться безосновательно», — заявил он.

И подобную точку зрения разделяет не только Сьюэлл, поясняет автор. Сейчас многие в Великобритании «не отрицают необходимость борьбы с расизмом, но выражают тревогу насчёт зацикленного на «политике расовой идентичности» радикального активизма», тем более что результаты такого активизма нередко прямо противоположны желаемым, подчёркивается в статье: «Он вовсе не способствует уменьшению неравенства — а лишь разделяет общество и скрывает настоящие социальные проблемы, для решения которых требуется нечто большее, чем громкие лозунги», — заключает Le Figaro.