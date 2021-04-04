 

Zoom скрасил локдаун для обезьян из двух чешских зоопарков

04.04.2021, 10:46, Новости дня
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В двух чешских зоопарках, которые разделяет 150 км, установили экраны, с помощью которых обезьяны могут видеть друг друга и изображать набившие французам оскомину посиделки в Zoom, рассказывает BFM TV. По словам сотрудников зоопарков, карантин лишил этих умных животных привычных контактов с людьми, поэтому им нужен дополнительный стимул для развлечения.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем! Ну, опять какая неделя! (Смеётся.) С новыми ограничениями мы нескоро увидим наших родных — придётся вернуться к посиделкам в Zoom. Есть мы, а есть ещё и животные.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий: Достали эти посиделки!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Меня тоже!

КРИСТОФ МЕЛЕ: Вначале нас это забавляло, но теперь — бесполезно.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Но есть ещё те, кто должен это попробовать, животные. Помните, в начале недели мы были в Луаре в том зоопарке, в котором его владелец объяснил, что надо бы попытаться развлечь животных. Возможно, мы нашли решение: в Чешской Республике вы сейчас увидите эти картинки адаптировали как раз, Кристоф, наши аперитивы по видеосвязи для обезьян этих зоопарков. На самом деле это два зоопарка, которые расположены в 150 километрах друг от друга, и они установили, вы видите, экран для видеопроектора, чтобы обезьяны могли видеть других обезьян. Это способ их развлечь это очень умные животные, у которых есть потребности в стимуляции, поэтому им установили эти экраны. Послушайте.

МИХАЛ ШТЯСТНЫ, пресс-секретарь зоопарка в Двур-Кралове: Мы пытаемся обеспечить наших обезьян какими-то развлечениями в то время, когда посетители не могут прийти в зоопарк, и поэтому этим умным животным не хватает важного стимула для развлечения.

ГАБРИЭЛА ЛИНХАРТОВА, зоолог в зоопарке в Двур-Кралове: У большинства наших животных была привычка усаживаться в ряд перед экраном, они хватали орехи и фрукты руками и ногами и ели. Сходство между ними и, скажем, киноманами или нами перед экраном телевизора было на самом деле поразительное.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: В целом, они поступают, как мы: они просиживают перед экраном, поглощая непонятно что. (Все смеются.) Они тоже жертвы карантина. С другой стороны, в Zoom прерывается звук, и это приводит к обмену фразами типа «Да, мы тебя не слышим» и так далее. Итак, сначала они немного осторожничали, но в конце концов вступили в игру. Видео также ежедневно транслируется в прямом эфире на YouTube, и сотни людей заходят, чтобы его посмотреть. Это эксперимент: они (сотрудники зоопарка. — ИноТВ) дали себе несколько недель, чтобы посмотреть, действительно ли это полезно для них или нет.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая: Кстати, а для аперитива они смотрят на кого-то или нет?

КРИСТОФ МЕЛЕ: (Смеётся.)

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Именно так. Они принимают такую позу, и они смотрят на кого-то, да.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Спасибо, Жюльен.


Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.



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