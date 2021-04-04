 

Мясников рассказал о преимуществах советской кухни

04.04.2021, 10:18, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни, отметив, что пища была более натуральной и продукты изготавливались по ГОСТу.

«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», – рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По мнению Мясникова, число людей, страдающих от лишнего веса, растет из-за специфики пищевой промышленности. Он отметил, что продукты чаще всего содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляется сахар и пальмовое масло.

Ранее Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.



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